Илон Маск отреагировал на обвинения в антисемитизме

Он заявил, что все обвинения в его адрес фальшивы.

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на скандал, возникший из-за его поддержки антисемитского комментария.

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Свою позицию бизнесмен выразил в собственных соцсетях X (Twitter).

Он заявил, что все обвинения в его афере в антисемитизме — фальшивые.

"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых материалов, утверждающих, что я антисемит. Ничто не может быть дальше истины", — написал Маск.

Кроме того, он заявил, что желает человечеству только лучшего, а "всем остальным — преуспевающего и увлекательного будущего".

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple приняла решение прекратить любое сотрудничество с социальной сетью X (Twitter) из-за скандального заявления ее владельца Илона Маска.

Позже Маск заявил, что подаст "термоядерный иск" против некоммерческой организации Media Matters и других, поскольку компании, включая Disney, Apple и IBM отказались от сотрудничества с соцсетью X.

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