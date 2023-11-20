Астрологический прогноз на 20 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел – как старых, так и новых, главное – не пожалеть усилий для их осуществления. Не стоит оперировать большими денежными суммами – нужно перенести их на другой день.
Символ дня: птица Феникс.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: оливин, гранатит.
За какую часть тела отвечает: ЖКТ.
Болезни дня: любой недуг этого дня, показавшийся изначально незначительным, может таить в себе серьезную угрозу, поэтому необходимо сразу же принять серьезные меры.
Питание дня: велика вероятность пищевого отравления, поэтому надо следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение конфликтов с соседями и бытовых споров.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – не стоит пренебрегать ими.
Табу дня: нельзя пренебрегать знаками, которые будет посылать Вселенная – в них может содержаться важная информация.
Цитата дня: "Необходима большая смелость, чтобы противостоять врагам, но еще большая смелость, чтобы пойти наперекор друзьям" (Джоан Роулинг).
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