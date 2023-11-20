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Астрологический прогноз на 20 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
499
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 ноября

Птица Феникс - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел – как старых, так и новых, главное – не пожалеть усилий для их осуществления. Не стоит оперировать большими денежными суммами – нужно перенести их на другой день. 

Символ дня: птица Феникс. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: оливин, гранатит. 

За какую часть тела отвечает: ЖКТ. 

Болезни дня: любой недуг этого дня, показавшийся изначально незначительным, может таить в себе серьезную угрозу, поэтому необходимо сразу же принять серьезные меры. 

Питание дня: велика вероятность пищевого отравления, поэтому надо следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение конфликтов с соседями и бытовых споров. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – не стоит пренебрегать ими. 

Табу дня: нельзя пренебрегать знаками, которые будет посылать Вселенная – в них может содержаться важная информация. 

Цитата дня: "Необходима большая смелость, чтобы противостоять врагам, но еще большая смелость, чтобы пойти наперекор друзьям" (Джоан Роулинг). 

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Дата публикации
Просмотры
499
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