Глава МИД Латвии заявил о намерении стать генсеком НАТО

Кришьянис Кариньш обещает, что в должности у него будет четкое понимание угрозы со стороны России и твердая позиция по отношению к Украине.

Глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что он выдвинет свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО в 2024 году.

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Об этом сообщает Bloomberg.

"При условии, что Латвия решит баллотироваться на должность генерального секретаря, доктор Кришьянис Кариньш готов присоединиться к соревнованию", – говорится в заявлении.

Также в ней отмечается, что Кариньш намерен внести свой вклад в развитие Альянса с учетом своего опыта работы в должности премьер-министра, а также опираясь на "четкое понимание угрозы со стороны России, твердую позицию в отношении Украины и подтвержденный опыт построения международного консенсуса".

Ранее Кариньш занимал должность премьер-министра Латвии, которую он занимал в период с 2019 года по август 2023-го.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился в страны Альянса из-за войны в Украине.

Кроме того, ранее мы информировали, что НАТО приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе после решения РФ.

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