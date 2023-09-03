В столице Латвии стартуют учения НАТО Steadfast Pyramid 2023

В столице Латвии с 3 по 15 сентября будут проводиться учения сил Североатлантического альянса ( НАТО ) под названием Steadfast Pyramid 2023.

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Об этом информирует Delfi.

Основной целью учеб будет планирование операций, а также совершенствование способностей в этом направлении.

Сообщается, что в учениях будут брать высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и Швеции.

Организатором Steadfast Pyramid 2023 является командование трансформации НАТО и Верховный главнокомандующий Союзными силами альянса в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Балтийском море тысячи военных НАТО будут тренироваться отражать атаки РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Белорусские пограничники заявляют, что военные Латвии якобы зашли на их сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись назад.

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