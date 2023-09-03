У столиці Латвії стартують навчання НАТО Steadfast Pyramid 2023

У столиці Латвії з 3 по 15 вересня будуть проводитися навчання сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) під назвою Steadfast Pyramid 2023.

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Про це інформує Delfi.

Основні метою навчань буде планування операцій, а також вдосконалення здібностей у цьому напрямку.

Повідомляється, що у навчаннях будуть брати вищі та старші офіцери країн-членів НАТО та Швеції.

Організатором Steadfast Pyramid 2023 є командування трансформації НАТО та Верховний головнокомандувач Союзних сил альянсу в Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Балтійському морі тисячі військових НАТО тренуватимуться відбивати атаки РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Білоруські прикордонники заявляють, що військові Латвії нібито зайшли на їхню сторону на два метри, пройшли вздовж кордону, а згодом повернулися назад.

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