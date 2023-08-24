Стефанчук зробив прогноз щодо вступу України до НАТО

Очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з делегацією об’єднання парламентаріїв держав-членів Європейського Союзу United for Ukraine. Сторони, зокрема, обговорили подальшу підтримку обороноздатності України, продовження санкцій проти держави-агресора, імплементацію Формули миру Президента України Володимира Зеленського, а також шлях України до Євросоюзу та НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Декілька країн доєдналися до літакової коаліції. Україна отримає винищувачі F-16, що суттєво змінить наші позиції на полі бою", — зауважив Руслан Стефанчук і додав, що в аспекті потреб України та підтримки нашої обороноздатності важливими є як кількість, так і швидкість постачання зброї.

Руслан Стефанчук зустрівся з делегацією об’єднання парламентаріїв держав-членів Європейського Союзу / Фото: Верховна Рада України

Окрім того, очільник Верховної Ради України закцентував на важливості продовження впровадження санкцій проти Російської Федерації: "Це дієвий механізм, якщо санкції справді не передбачають обходу, можливості зловживання, якщо дійсно чинять економічний тиск проти агресора".

Крім того, Стефанчук наголосив на важливості підтримки української Формули миру, яка передбачає десять пунктів, що базуються на нормах міжнародного права

"Формула миру Президента України Володимира Зеленського для України вже давно не теорема, а аксіома. Це те, як ми бачимо відновлення справедливого й сталого миру для України", — зауважив Руслан Стефанчук.

Також читайте Зеленський назвав єдину умову для мирних переговорів

За його словами, у питанні імплементації Формули миру Парламент України взяв на себе патронат п’ятого пункту, пов’язаного з питаннями відновлення вимог статуту ООН і територіальної цілісності України.

Водночас спікер Парламенту України подякував європейським колегам за підтримку України на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

"Сподіваємося, що у Вашингтоні нам вдасться зібрати всі зусилля, щоб Україна пройшла цей тернистий шлях й отримала кінцеву відповідь щодо наших прагнень бути частиною Організації Північноатлантичного договору", — акцентував Стефанчук.

"Маємо усвідомлювати, що ця боротьба вже переросла не просто в боротьбу за цінності та принципи, а й за те, яку модель сповідуватиме світ найближчих 100 років. Зрозуміло, що це буде модель країни, яка переможе у цій війні", — наголосив очільник Верховної Ради України.

Нагадаємо, станом на 20 серпня, українську Формулу миру підтримали вже 63 країни світу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: