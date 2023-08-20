Українську "формулу миру" підтримали вже 63 країни світу — Зеленський

До обговорення реалізації української формули миру вже долучилися 63 країни на рівні послів.

Українську "формулу миру" підтримали вже 63 країни світу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 20 серпня.

"Щотижня ми додаємо дипломатичні команди, нові країни до спільної глобальної роботи (щодо формули миру - ред.). Сьогодні 63 держави на рівні послів уже приєдналися", - розповів він.

Зеленський додав, що Нідерланди долучилися до формули миру одними з перших.

Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Там він обговорив поставки винищувачів F-16 для України.

Після цього Зеленський прибув до Данії. Там він, найімовірніше, також говоритиме про авіацію для України.

Читайте також: