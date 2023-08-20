Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українську "формулу миру" підтримали вже 63 країни світу — Зеленський

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
338
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українську "формулу миру" підтримали вже 63 країни світу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

До обговорення реалізації української формули миру вже долучилися 63 країни на рівні послів.

Українську "формулу миру" підтримали вже 63 країни світу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 20 серпня.

"Щотижня ми додаємо дипломатичні команди, нові країни до спільної глобальної роботи (щодо формули миру - ред.). Сьогодні 63 держави на рівні послів уже приєдналися", - розповів він.

Зеленський додав, що Нідерланди долучилися до формули миру одними з перших.

Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Там він обговорив поставки винищувачів F-16 для України. 

Після цього Зеленський прибув до Данії. Там він, найімовірніше, також говоритиме про авіацію для України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
338
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація