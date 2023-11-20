В Аргентине избрали нового президента

По результатам подсчета 93% бюллетеней после второго тура выборов в Аргентине на выборах президента либертарианец Хавьер Милей набрал 56% голосов против 44%, которые аргентинцы отдали за министра экономики Сержиу Мас.

Об этом информирует Bloomberg.

Масса признал свое поражение в речи перед поклонниками в Буэнос-Айресе.

"Аргентинцы избрали другой путь", – сказал он.

Милей во время предвыборной кампании обещал кардинальное изменение политики в стране и за ее пределами. Его стратегия нашла поддержку среди населения, страдающего экономикой, длительного обесценивания валюты и одного из самых быстрых в мире уровней инфляции.

В частности Милей пообещал отказаться от песо как национальной валюты и ввести американский доллар, а также закрыть Центральный банк. Также на выборах он обещал кардинальное сокращение государственных расходов, что вывести страну из экономического кризиса.

Издание отмечает, что "шоковая терапия Милея ставит Аргентину на путь глубокой неопределенности, а некоторые экономисты предупреждают, что долларизация экономики в 622 миллиарда долларов в то время, когда международные резервы исчерпаны, может привести южноамериканскую страну в очередной виток гиперинфляции".

В свою очередь представители Международного валютного фонда призвали новое правительство быстро перезагрузить экономику, подчеркивая, что "постепенной политике" нет времени.

Взгляды на войну в Украине

Милей решительно поддерживает Украину. В начале полномасштабного вторжения РФ он принимал участие в мероприятии в поддержку украинцев, пишет ICTV.

"Я был одним из первых, кто осудил вторжение в Украину", – подчеркнул Милей.

Он выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в первые месяцы своего пребывания на посту президента, а диктатора Путина назвал "автократом".

Милей отмечал, что "если мы защищаем идеи свободы, мы не можем поддерживать и принимать вторжение РФ в Украину".

В сентябре 2023 года Хавьер Милей принял участие в мероприятии, организованном посольством Украины в Аргентине. Тогда кандидаты в президенты сфотографировались с украинским послом Юрием Клименко, держа листы бумаги с лозунгами в поддержку нашего государства.

Хавьер Милей держал лист с надписью "Мы из Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что в Аргентине в аэропорту Буэнос-Айреса за несколько дней февраля задержали около 20 беременных россиянок. Женщин не пустили в страну из-за "лживого туризма".

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший президент Аргентины Альберто Фернандес заявлял, что он будет способствовать тому, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров.

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