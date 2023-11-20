У Аргентині обрали нового президента

За результатами підрахунку 93% бюлетенів після другого туру виборів у Аргентині на виборах президента лібертаріанець Хав'єр Мілей набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Сержіу Мас.

Про це інформує Bloomberg.

Маса визнав свою поразку у промові перед прихильниками в Буенос-Айресі.

"Аргентинці обрали інший шлях", – сказав він.

Мілей під час передвиборчої кампанії обіцяв кардинальну зміну політики у країні та за її межами. Його стратегія знайшла підтримку серед населення, яке потерпає від економіки, тривалого знецінення валюти та одного з найшвидших у світі рівнів інфляції.

Зокрема, Мілей пообіцяв відмовитись від песо як національної валюти та ввести американський долар, а також закрити Центральний банк. Також під час виборів він обіцяв кардинальне скорочення державних витрат, що вивести країну з економічної кризи.

Видання зазначає, що "шокова терапія Мілея ставить Аргентину на шлях глибокої невизначеності, а деякі економісти попереджають, що доларизація економіки в 622 мільярди доларів в той час, коли міжнародні резерви вичерпані, може привести південноамериканську країну до чергового витка гіперінфляції".

В свою чергу представники Міжнародного валютного фонду закликали новий уряд швидко перезавантажити економіку, підкреслюючи, що на "поступову політику" немає часу.

Погляди на війну в Україні

Мілей рішуче підтримує Україну. На початку повномасштабного вторгнення РФ він брав участь у заході на підтримку українців, пише ICTV.

"Я був одним із перших, хто засудив вторгнення в Україну", – наголосив Мілей.

Він висловив готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента, а диктатора Путіна назвав “автократом”.

Мілей зазначав, що “якщо ми захищаємо ідеї свободи, ми не можемо підтримувати та приймати вторгнення РФ в Україну”.

У вересні 2023 року Хав’єр Мілей взяв участь у заході, організованому посольством України в Аргентині. Тоді кандидати в президенти сфотографувався з українським послом Юрієм Клименком, тримаючи аркуші паперу з гаслами на підтримку нашої держави.

Хав’єр Мілей тримав аркуш із написом Ми з Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Аргентині в аеропорту Буенос-Айреса за кілька днів лютого затримали майже 20 вагітних росіянок. Жінок не впустили до країни через "брехливий туризм".

Крім того, ми раніше інформували, що колишній президент Аргентини Альберто Фернандес заявляв, що він буде сприяти тому, щоб Україна та Росія сіли за стіл переговорів.

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