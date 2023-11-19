У Росії посилюють контроль за інтернетом перед "президентськими виборами" - ISW

Російська влада намагається максимально посилити контроль за доступом громадян до Інтернету та зачистити інформаційний простір, готуючись до проведення так званих "виборів президента" у 2024 році.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що голова уряду РФ Михайло Мишустін 17 листопада підписав постанову, яка дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ (Роскомнадзор) блокувати сайти, які публікують інформацію про способи відвідувати заборонені у Росії сайти.

Крім того, 17 жовтня Держдума прийняла законопроєкт, який передбачає заборону на показ агітаційних матеріалів президента на заборонених в Росії сайтах.

"Постанова від 17 листопада, ймовірно, частково стосується контролю над російським інформаційним простором перед президентськими виборами 2024 року", - зазначили в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів про ймовірних претендентів на крісло президента РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наступний президент має бути "таким самим", як Володимир Путін.

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