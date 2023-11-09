Путін уникатиме теми війни в Україні під час передвиборчої кампанії - ISW

Диктатор зосередиться на критиці Заходу та "стабільності" у Росії.

Російський диктатор Путін, під час своєї передвиборчої компанії, ймовірно, буде уникати теми війни в Україні.

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Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Опозиційні російські ЗМІ повідомляють, що джерела в Адміністрації президента РФ розраховують провести передвиборчу кампанію з опором на те, що Путін зробив Росію "острівцем спокою".

Джерела повідомляють, що рейтинги Путіна зростають після його критики країн Заходу, тому російська державна пропаганда активно це використовує. У російській пропаганді зʼявляється дедалі більше матеріалів про "труднощі" життя у країнах Заходу і нібито не здатність США одночасно підтримувати Україну та Ізраїль одночасно.

Крім того, повідомляється, що пропаганда уникатиме теми війни в Україні під час передвиборчої компанії, якщо на полі бою не буде серйозного військово успіху.

Аналітики нагадали, що раніше диктатор Путін вже применшував російські наступальні зусилля під Авдіївкою, називаючи це "активною обороною", що відповідає вищесказаному.

Крім того, підконтрольна Кремлю партія "Єдина Росія" під час передвиборчої кампанії до Держдуми зрозуміла, що використання теми війни в Україні було неефективним і контрпродуктивним.

"Однак занепокоєння в Кремлі та "Єдиній Росії" щодо внутрішньої підтримки війни не є ознакою того, що вони стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах. Ця підготовка кампанії, якщо вона відбудеться, подвоїть відмову Путіна мобілізувати російське суспільство на воєнний стан і може збільшити інформаційні витрати, необхідні для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін знову йтиме у президенти, і це дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін видав черговий маразм про історію України.

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