Астрологічний прогноз на 9 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які вжиті кроки – особливо нові починання – призведуть до невдач та збитків, тому краще від них утриматися. Не варто також ухвалювати серйозні рішення – занадто великий ризик помилки, яку неможливо виправити.

Символ дня: калабаня.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: блакитний, аквамариновий, сріблясто-блакитний, перлинно-блакитний.

Щасливе каміння дня: жовтий нефрит, корал.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: небажано травмувати ноги, особливо – стегна, це може не найкраще позначитися на можливості рухатися. Також велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які необхідно лікувати за розробленою раніше лікарем схемою.

Харчування дня: харчування має бути помірним, за необхідності можна постувати та голодувати з метою оздоровлення.

Стрижка дня: один із найщасливіших днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні та любовні обереги та талісмани.

Сни дня: сни цієї ночі розповідають про внутрішні проблеми людини.

Табу дня: неуважність, неорганізованість та недбалість можуть стати причиною невдач і втрат.

Цитата дня: «Коли я звільняюся від того, хто є, я стаю тим, ким я можу бути» (Лао-Цзи).

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