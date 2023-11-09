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Астрологический прогноз на 9 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
339
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 9 ноября

Коралл - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые предпринятые шаги – особенно новые начинания – приведут к неудачам и убыткам, поэтому лучше от них воздержаться. Не стоит также принимать серьезные решения – слишком велик риск ошибки, которую невозможно будет исправить. 

Символ дня: омут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, аквамариновый, серебристо-голубой, жемчужно-голубой. 

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: нежелательно травмировать ноги, особенно – бедра, это может не лучшим образом сказаться на возможности двигаться. Также велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые необходимо лечить по разработанной ранее врачом схеме. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, при необходимости можно поститься и голодать с целью оздоровления. 

Стрижка дня: один из самых счастливых дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутренних проблемах человека. 

Табу дня: невнимательность, неорганизованность и халатность могут стать причиной неудач и потерь. 

Цитата дня: "Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть" (Лао-Цзы). 

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Дата публикации
Просмотры
339
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