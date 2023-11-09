Астрологический прогноз на 9 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые предпринятые шаги – особенно новые начинания – приведут к неудачам и убыткам, поэтому лучше от них воздержаться. Не стоит также принимать серьезные решения – слишком велик риск ошибки, которую невозможно будет исправить.

Символ дня: омут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамариновый, серебристо-голубой, жемчужно-голубой.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: нежелательно травмировать ноги, особенно – бедра, это может не лучшим образом сказаться на возможности двигаться. Также велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые необходимо лечить по разработанной ранее врачом схеме.

Питание дня: питание должно быть умеренным, при необходимости можно поститься и голодать с целью оздоровления.

Стрижка дня: один из самых счастливых дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутренних проблемах человека.

Табу дня: невнимательность, неорганизованность и халатность могут стать причиной неудач и потерь.

Цитата дня: "Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть" (Лао-Цзы).

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