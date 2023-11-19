Астрологічний прогноз на 19 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна ухвалювати серйозних рішень – вони, найімовірніше, виявляться помилковими. День сприятливий для спілкування з близькими людьми – друзями й родичами, що особливо зручно у вихідний день.

Символ дня: флюгер.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: аметистовий, бузковий, фіалковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: небезпечні хвороби, пов'язані з органами дихання – передусім легенями – можуть тривати довго, тому необхідно уникати переохолодження і відмовитися від напоїв із льодом.

Харчування дня: під забороною перебувають куряче м'ясо та яйця.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани, які залучають успіх у фінансових питаннях.

Сни дня: сни цієї ночі можуть містити важливу інформацію.

Табу дня: не можна нікого обманювати, навіть якщо йтиметься про брехню задля порятунку.

Цитата дня: "Дивна річ – інтуїція: і відмахнутися від неї не можна, і пояснити її неможливо" (Агата Крісті).

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