Астрологический прогноз на 19 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя принимать серьезные решения – они, скорее всего, окажутся ошибочными. День благоприятен для общения с близкими людьми – друзьями и родственниками, что особенно удобно в выходной день.
Символ дня: флюгер
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: аметистовый, лиловый, фиалковый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: опасны болезни, связанные с органами дыхания – прежде всего легкими, – они могут продлиться долго, поэтому необходимо избегать переохлаждение и отказаться от напитков со льдом.
Питание дня: под запретом находится куриное мясо и яйца.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу в финансовых вопросах.
Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать важную информацию.
Табу дня: нельзя никого обманывать, даже если речь будет идти о лжи во спасение.
Цитата дня: "Удивительная вещь – интуиция: и отмахнуться от нее нельзя, и объяснить ее невозможно" (Агата Кристи).
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