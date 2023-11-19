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Астрологический прогноз на 19 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 ноября

Флюгер - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя принимать серьезные решения – они, скорее всего, окажутся ошибочными. День благоприятен для общения с близкими людьми – друзьями и родственниками, что особенно удобно в выходной день. 

Символ дня: флюгер 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: аметистовый, лиловый, фиалковый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп. 

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: опасны болезни, связанные с органами дыхания – прежде всего легкими, – они могут продлиться долго, поэтому необходимо избегать переохлаждение и отказаться от напитков со льдом. 

Питание дня: под запретом находится куриное мясо и яйца.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу в финансовых вопросах. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать важную информацию. 

Табу дня: нельзя никого обманывать, даже если речь будет идти о лжи во спасение.

Цитата дня: "Удивительная вещь – интуиция: и отмахнуться от нее нельзя, и объяснить ее невозможно" (Агата Кристи). 

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Дата публикации
Просмотры
183
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