Голова МЗС Латвії заявив про намір стати генсеком НАТО

Кріш'яніс Каріньш обіцяє, що на посаді у нього буде чітке розуміння загрози з боку Росії та тверда позиція щодо України.

Голова Міністерства закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що він висуне свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО у 2024 році.

Також читайте Міністр оборони дружної до України держави претендує на посаду генсека НАТО - The Telegraph

Про це повідомляє Bloomberg.

"За умови, що Латвія вирішить балотуватись на посаду генерального секретаря, доктор Кріш'яніс Каріньш готовий долучитися до змагання", – йдеться у заяві.

Також у ній зазначається, що Каріньш має намір зробити свій внесок у розвиток Альянсу з огляду на свій досвід роботи на посаді прем’єр-міністра, а також спираючись на "чітке розуміння загрози з боку Росії, тверду позицію щодо України та підтверджений досвід побудови міжнародного консенсусу".

Раніше Каріньш обіймав посаду прем’єр-міністра Латвії, яку він займав у період з 2019 року до серпня 2023-го.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн Альянсу через війну в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що НАТО призупиняє дію Договору про звичайні збройні сили в Європі після рішення РФ.

Читайте також: