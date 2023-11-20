Астрологічний прогноз на 20 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких справ – як старих, так і нових, головне – не пошкодувати зусиль для їх здійснення. Не варто оперувати великими грошовими сумами – треба перенести їх на інший день.

Символ дня: Птах Фенікс.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: олівін, гранат.

За яку частину тіла відповідає: ШКТ.

Хвороби дня: будь-яка недуга цього дня, що здалася спочатку незначною, може таїти в собі серйозну загрозу, тому необхідно одразу ж вжити серйозних заходів.

Харчування дня: велика ймовірність харчового отруєння, тому треба стежити за свіжістю та якістю продуктів, що вживаються в їжу.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна читати змови, спрямовані на вирішення конфліктів із сусідами та побутових суперечок.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими – не варто нехтувати ними.

Табу дня: не можна нехтувати знаками, які надсилатиме Всесвіт – у них може бути важлива інформація.

Цитата дня: «Необхідна велика сміливість, щоб протистояти ворогам, але ще більша сміливість, щоб піти всупереч друзів» (Джоан Роулінг).

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