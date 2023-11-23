Астрологічний прогноз на 23 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли людина відчуває небачений приплив сил, через що з'являється впевненість у тому, що їй до снаги будь-яка – навіть дуже масштабна і трудомістка – справа, не варто витрачати її на дрібниці.

Символ дня: Корона.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: селеніт, гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть мати небажані наслідки, тому не варто зволікати зі зверненням за допомогою до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, а також м'яса та бобових.

Стрижка дня: для відвідування перукарні день сприятливий.

Магія та містика дня: можна проводити підготовку до магічних обрядів, що використовують силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня несуть відповідь на важливе питання — його дасть підсвідомість, яка, на відміну від свідомості, завжди все помічає і ніколи не втрачає нічого.

Табу дня: важливо остерігатися колючих та ріжучих предметів.

Цитата дня: «Лише наполегливість призводить до мети» (Фрідріх Шіллер).

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