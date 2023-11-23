Астрологический прогноз на 23 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда человек ощущает невиданный прилив сил, из-за чего появляется уверенность в том, что ему по плечу любое – даже очень масштабное и трудоемкое – дело, не стоит растрачивать его на мелочи.
Символ дня: корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: селенит, гематит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь нежелательные последствия, поэтому не стоит медлить с обращением за помощью к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, а также мяса и бобовых.
Стрижка дня: для посещения парикмахерской день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, использующим силу полудрагоценным камней.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный вопрос – его даст подсознание, которое, в отличие от сознания, всегда все замечает и никогда ничего не упускает.
Табу дня: важно остерегаться колющих и режущих предметов.
Цитата дня: "Только настойчивость приводит к цели" (Фридрих Шиллер).
Читайте также:
- Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024 и кому особенно повезет в это время
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на ноябрь 2023 года
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 ноября
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 20 по 26 ноября