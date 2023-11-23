Астрологический прогноз на 23 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда человек ощущает невиданный прилив сил, из-за чего появляется уверенность в том, что ему по плечу любое – даже очень масштабное и трудоемкое – дело, не стоит растрачивать его на мелочи.

Символ дня: корона.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: селенит, гематит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь нежелательные последствия, поэтому не стоит медлить с обращением за помощью к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, а также мяса и бобовых.

Стрижка дня: для посещения парикмахерской день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, использующим силу полудрагоценным камней.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный вопрос – его даст подсознание, которое, в отличие от сознания, всегда все замечает и никогда ничего не упускает.

Табу дня: важно остерегаться колющих и режущих предметов.

Цитата дня: "Только настойчивость приводит к цели" (Фридрих Шиллер).

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