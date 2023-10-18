Пентагон заявил, что их войска в Ираке пытались атаковать дроны — Reuters

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки заявили, что утром 18 октября сорвали атаку на свои силы в Ираке утром, перехватив двух беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Отмечается, что дроны удалось перехватить — прежде чем они смогли нанести удар. По словам американских чиновников, это первая такая атака на американские силы в Ираке более года.

В Вашингтоне пока отказались сообщить, кого подозревают в этой атаке. Впрочем, Вашингтон находится в повышенной готовности к деятельности групп, поддерживаемых Ираном, и повышении напряжения в регионе из-за войн между Израилем и ХАМАС.

Следует отметить, что на прошлой неделе иракские вооруженные группировки, связанные с Ираном, угрожали поразить интересы США ракетами и беспилотниками, если Вашингтон вмешается, чтобы поддержать конфликт Израиля с ХАМАСом в Секторе Газы.

Кроме того, Пентагон направил противовоздушную оборону и боеприпасы в Израиль, ближайший союзник Америки на Ближнем Востоке. Впрочем, несмотря на это, американские силы не присоединились к боевым действиям.

По словам официальных лиц, односторонние ударные беспилотники были перехвачены, когда они пытались нанести удар по иракской авиабазе Аль-Асад, где размещены американские войска. Нападение произошло спустя несколько часов после взрыва в больнице Газы, где погибли сотни палестинцев. Издание отмечает, что эта атака, среди прочего, повысила ставки для президента США Джо Байдена, когда прилетел в Израиль, чтобы выразить поддержку страны в войне против ХАМАСа.

Следует заметить, что в Ираке напряжение из-за войны в Газе было высоким. Его главный шиитский священнослужитель Али аль-Систани на прошлой неделе осудил Израиль и призвал мир противостоять "ужасной жестокости". Также лидеры иракских вооруженных формирований обвинили Израиль в нападении на больницу. Некоторые из них осудили США за поддержку Тель-Авива.

Катаиб Хезболла, мощная вооруженная фракция, имеющая тесные связи с Ираном, обвинила Соединенные Штаты в поддержке Израиля в "убийстве невинных людей" и заявила, что они должны покинуть Ирак.

Иракский политик Хади Аль-Амири также обвинил Израиль в нападении на больницу и назвал его "резней эпохи, которую можно классифицировать только как военное преступление", а также осудил США и страны Запада за поддержку Израиля.

Мы "без колебаний будем считать Америку и Запад партнерами в этой ужасной бойне", — заявил он.

В настоящее время у Соединенных Штатов 2500 военнослужащих в Ираке и еще 900 в соседней Сирии, которые выполняют миссию по консультированию и помощи местным силам в борьбе с "Исламским государством", которое в 2014-м захватило части территории в обеих странах.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в среду, 18 октября, прибыл в Израиль. Самолет американского лидера приземлился в Тель-Авиве.

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