В Ираке во время спецоперации ликвидировали 4 боевика ИГИЛ

Боевики ИГИЛ были убиты во время операции в западной провинции Анбар.

Четыре боевика "Исламского государства" ( ИГИЛ ) были убиты в пятницу, 17 марта, во время операции в западной иракской провинции Анбар.

Об этом сообщает Xinhua.

Согласно сообщениям разведки, силовики уничтожили автомобиль, используемый боевиками ИГИЛ, и захватили другое транспортное средство.

"Боевики ИГИЛ все еще действуют в огромной пустыне Анбар, которая тянется к границам Ирака с соседними странами Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией. Они проникают в Ирак из Сирии через почти 600-километровую границу, пытаясь снова перегруппироваться", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в последние месяцы иракские силы безопасности проводили операции по прекращению активизации деятельности экстремистских боевиков.

Напомним, в США заявили об увеличении своей военной активности на территории Сирии против боевиков террористической группировки "Исламское государство".

В конце января 2023 года американские военные уничтожили в Сомали одного из главарей глобальной сети ИГИЛ Билала аль-Судани. По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ИГИЛ на Африканском континенте. Также он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.

Читайте также: