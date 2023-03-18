Разрешение на арест Путина: соцсети взорвались мемами

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Их обвиняют в том, что они руководили депортацией украинских детей в Россию – это военное преступление. Детей увозили без разрешения родственников, а в России им предоставляли гражданство.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МСК о выдаче разрешения на арест российского президента Владимира Путина. В своем ежедневном обращении к украинскому народу глава государства заявил, что с этого решения начнется историческая ответственность.

После этой новости в Сети начали активно обсуждать событие.

Нейросеть смоделировала арест Путина

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