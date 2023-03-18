Дозвіл на арешт Путіна: соцмережі вибухнули мемами

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до Росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів, а в Росії їм надавали громадянство.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МСК про видачу дозволу на арешт російського президента Володимира Путіна. У своєму щоденному зверненні до українського народу глава держави заявив, що з цього рішення розпочнеться історична відповідальність.

Після цієї новини у Мережі почали активно обговорювати подію.

Нейромережа змоделювала арешт Путіна

Читайте також: