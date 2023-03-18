В Іраку під час спецоперації ліквідували 4 бойовиків ІДІЛ

Бойовиків ІДІЛ вбили під час операції в західній провінції Анбар.

Чотири бойовики "Ісламської держави" (ІДІЛ) були вбиті у п'ятницю, 17 березня, під час операції в західній іракській провінції Анбар.

Про це повідомляє Xinhua.

Згідно з повідомленнями розвідки, силовики знищили автомобіль, який використовували бойовики ІДІЛ, та захопили інший транспортний засіб.

"Бойовики ІДІЛ все ще діють у величезній пустелі Анбар, яка тягнеться до кордонів Іраку з сусідніми країнами Сирією, Йорданією та Саудівською Аравією. Вони проникають до Іраку із Сирії через майже 600-кілометровий кордон, намагаючись знову перегрупуватися", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що протягом останніх місяців іракські сили безпеки проводили операції з припинення активізації діяльності екстремістських бойовиків.

Нагадаємо, у США заявили про збільшення своєї військової активності на території Сирії проти бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

Наприкінці січня 2023 року американські військові знищили в Сомалі одного з ватажків глобальної мережі ІДІЛ Білала аль-Судані. За оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності ІДІЛ на Африканському континенті. Також він фінансував філіали цього угруповання по всьому світу.

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