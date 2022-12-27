США усиливают борьбу с боевиками ИГИЛ в Сирии

Во время проведения операций войска США использовали вертолеты и другую военную технику
США планируют увеличить свою военную активность на территории Сирии против боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
В сообщении указывается, что американские войска в декабре провели не менее десяти рейдов против боевиков ИГИЛ с целью их захвата или уничтожения.
Издание сообщает, что при проведении операций войск США использовали вертолеты и другую военную технику.
Напомним, ранее представитель Государственного департамента США по делам Европы Майкл Тирре заявил, что российские военные в Украине минуют гражданские дома, детские игрушки и тела убитых, что напоминает тактику боевиков ИГИЛ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Ираке боевики ИГИЛ обстреляли крестьян и гражданский автомобиль.
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