США усиливают борьбу с боевиками ИГИЛ в Сирии

Во время проведения операций войска США использовали вертолеты и другую военную технику

США планируют увеличить свою военную активность на территории Сирии против боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В сообщении указывается, что американские войска в декабре провели не менее десяти рейдов против боевиков ИГИЛ с целью их захвата или уничтожения.

Издание сообщает, что при проведении операций войск США использовали вертолеты и другую военную технику.

Напомним, ранее представитель Государственного департамента США по делам Европы Майкл Тирре заявил, что российские военные в Украине минуют гражданские дома, детские игрушки и тела убитых, что напоминает тактику боевиков ИГИЛ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Ираке боевики ИГИЛ обстреляли крестьян и гражданский автомобиль.

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