Россиян пугают трибуналом, чтобы они не сдавались в плен ВСУ — Минобороны

Из-за слабой мотивации воевать против Украины, власть оккупантов все чаще применяет нерегулярные вооруженные формирования
Российских военных, участвующих в агрессии против Украины, запугивают военным трибуналом, чтобы они не сдавались в плен ВСУ.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
Маляр отметила, что украинская сторона сделала все возможное, чтобы россияне, бросаемые на войну против Украины, получили информацию о возможности сдаться и спасти собственную жизнь.
Она отметила, что украинская сторона делает все возможное, чтобы россияне добровольно сдавались в плен, а не попадали в результате боевого столкновения с ВСУ.
"И действительно там есть такое явление. С чем это связано? С тем, что мы смогли максимально донести информацию — для них это единственный способ спасти их жизнь", — сказала Маляр.
В свою очередь, российское командование запугивает своих военных трибуналом, чтобы они не сдавались в плен украинцам.
"Российское государство, российская диктатура, для которой человек — раб и ничто, делают все, чтобы они боялись это делать. Например, они очень мощно запугивают военным трибуналом, который там работает. Тех, кто покидает поле боя, их снова возвращают туда же, то есть у них нет шанса это сделать", — пояснила она.
Также у украинской стороны есть информация, что некоторые россияне пытаются получить ранения, или к самоубийству, чтобы не продолжать воевать.
"Настолько они не хотят идти воевать. Именно поэтому там применяются и нерегулярные вооруженные формирования", – рассказала Маляр.
Также Маляр добавила, что у оккупантов плохая ситуация с лечением раненых, поскольку их очень большое количество, именно поэтому там такая высокая смертность.
Напомним, ранее сообщалось, что в российском Сыктывкаре 20-летний призывник в военном комиссариате порезал себе вены.
Кроме того, мы ранее информировали, что Российские захватчики на территории Луганской области организовали госпитали для лечения российских оккупантов и наемников ППК "Вагнер".
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