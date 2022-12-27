Россиян пугают трибуналом, чтобы они не сдавались в плен ВСУ — Минобороны

Из-за слабой мотивации воевать против Украины, власть оккупантов все чаще применяет нерегулярные вооруженные формирования

Российских военных, участвующих в агрессии против Украины, запугивают военным трибуналом, чтобы они не сдавались в плен ВСУ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Маляр отметила, что украинская сторона сделала все возможное, чтобы россияне, бросаемые на войну против Украины, получили информацию о возможности сдаться и спасти собственную жизнь.

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Она отметила, что украинская сторона делает все возможное, чтобы россияне добровольно сдавались в плен, а не попадали в результате боевого столкновения с ВСУ.

"И действительно там есть такое явление. С чем это связано? С тем, что мы смогли максимально донести информацию — для них это единственный способ спасти их жизнь", — сказала Маляр.

В свою очередь, российское командование запугивает своих военных трибуналом, чтобы они не сдавались в плен украинцам.

"Российское государство, российская диктатура, для которой человек — раб и ничто, делают все, чтобы они боялись это делать. Например, они очень мощно запугивают военным трибуналом, который там работает. Тех, кто покидает поле боя, их снова возвращают туда же, то есть у них нет шанса это сделать", — пояснила она.

Также у украинской стороны есть информация, что некоторые россияне пытаются получить ранения, или к самоубийству, чтобы не продолжать воевать.

"Настолько они не хотят идти воевать. Именно поэтому там применяются и нерегулярные вооруженные формирования", – рассказала Маляр.

Также Маляр добавила, что у оккупантов плохая ситуация с лечением раненых, поскольку их очень большое количество, именно поэтому там такая высокая смертность.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Сыктывкаре 20-летний призывник в военном комиссариате порезал себе вены.

Кроме того, мы ранее информировали, что Российские захватчики на территории Луганской области организовали госпитали для лечения российских оккупантов и наемников ППК "Вагнер".

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