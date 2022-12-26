В России 20-летний призывник в военкомате порезал себе вены

В российском Сыктывкаре 20-летний призывник в военном комиссариате порезал себе вены.

Об этом сообщает "Медуза".

Известно, что парень 26 декабря пришел в военкомат вместе с мамой. Там он достал острый предмет и на глазах у работников военкомата и матери порезал себе вены.

Работники российского военкомата заявили, что парень это сделал якобы из-за якобы "шантажа". Его отправили в психбольницу.

Напомним, в России против оккупанта Даниила Фролкина, признавшегося в убийстве гражданского украинца, возбудили уголовное дело из-за "дискредитации армии".

Также СБУ объявила в государственный и международный розыск россиянку Ольгу Быковскую, призвавшую мужа-оккупанта насиловать украинок. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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