Угроза со стороны Беларуси: Жданов объяснил, чего ожидать украинцам в начале 2023 года

В то же время, военный эксперт отметил, что может быть провокация.

Угроза нападения со стороны Беларуси существует, но на сегодняшний день нет потенциала для активных военных действий.

Об этом эксперт Олег Жданов сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"На сегодняшний день нет, чем наступать с территории Беларуси. Можно совершить провокацию. Кстати, там была провокация в Чернобыльской зоне – ДРГ пыталась зайти на нашу территорию, но получила отпор", – сказал эксперт.

По его словам, такие провокационные действия еще раз доказывают, что Украина следит за своими границами.

"Генерал Буданов сказал, что мы четко понимаем ситуацию, мы ее четко следим. Как только там начнутся действия по формированию ударного угустения, мы будем соответственно готовиться. Хотя мы готовы. Там постоянно обучение, у нас есть войска, там оборудуют границу. На мой взгляд, Лукашенко до сих пор у власти, потому что он пока не вмешался в эту войну", — объяснил Жданов.

Накануне сообщалось, что враг в ближайшее время может ужесточить провокации на белорусском направлении. Также говорили о возможных попытках опрокидывания через северную границу российских ДРГ.

В то же время Украина готовится к любому возможному развитию событий на северных границах.

Недавно военный эксперт Дмитрий Снегирев сказал, что вторжение на территорию стран Балтии со стороны Беларуси вполне возможно.

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