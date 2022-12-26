Помогут ли Путину 2 млн мобилизованных россиян одержать победу: объяснение военного эксперта

Какое количество россиян не удалось бы мобилизовать путинскому режиму, миллионы "пушечного мяса" не станут решающим фактором в войне с Украиной.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь, передает "Эспрессо".

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"Если россияне будут увеличивать свою армию, то вряд ли нам нужно действовать симметрично. Валерий Залужный об этом говорил в своем интервью. Он сказал, что ему пока люди не нужны. Ему нужна техника и оружие. Он говорит правильные вещи", – объяснил Самусь.

По его словам, в современной войне количество войск не играет ключевой роли. Потому новая волна мобилизации в РФ не изменит стратегическую инициативу Украины в войне. Самусь считает, что даже 2 млн российских военных не приведут к перелому в войне в пользу Москвы.

"Если мы дальше будем получать высокоточное и современное оружие, то сколько бы россияне не мобилизовали людей, для них ситуация не изменится. Мы и дальше будем постепенно уничтожать их склады, штабы и места дислокации личного состава", — подытожил эксперт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мобилизация в России действительно сработала. По его словам, россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Залужный не исключает, что они снова попытаются атаковать Киев.

Главнокомандующий ВСУ отмечал, что ему достаточно тех людей, которые уже находятся в армии.

"Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц", – говорил генерал.