Группа Kalush Orchestra мощно спела хит "Stefania" в центре Львова

Именно на этом месте группа пела перед выступлением на "Евровидении-2022".

Группа Kalush Orchestra на площади Рынок, во Львове, сыграла песню "Stefania", с которой представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Коллектив мощно спел на том же месте, где впервые провели свою офлайн репетицию перед поездкой в Турин. Тогда ребята даже не представляли, что совсем скоро привезут в Украину долгожданную победу.

"Мы спели на том же месте, где состоялась наша первая офлайн репетиция на "Евровидении-2022" перед поездкой на конкурс", — написали Kalush Orchestra в Facebook.

На этот раз Kalush Orchestra собрались вместе, чтобы подвести итоги года в интервью телеканалу "1+1".

Напомним, на днях группа Kalush Orchestra ответила на упреки в сотрудничестве с российским лейблом в Лондоне.

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