Гурт Kalush Orchestra потужно заспівав хіт "Stefania" у центрі Львова

Саме на цьому місці гурт співав перед виступом на "Євробаченні-2022".

Гурт Kalush Orchestra на площі Ринок у Львові зіграв пісню "Stefania", з якою представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Колектив потужно заспівав на тому ж місці, де вперше провів свою офлайн репетицію перед поїздкою до Турина. Тоді хлопці навіть не уявляли, що зовсім скоро привезуть до України довгоочікувану перемогу.

"Ми заспівали на тому ж місці, де відбулася наша перша офлайн репетиція на "Євробачення-2022" перед поїздкою на конкурс", - написали Kalush Orchestra у Facebook.

Цього разу Kalush Orchestra зібралися разом, щоб підвести свої підсумки року в інтерв’ю телеканалу "1+1".

Нагадаємо, днями гурт Kalush Orchestra відповів на закиди щодо співпраці з російським лейблом у Лондоні.

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