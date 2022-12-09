В Госдепе сравнили действия российских военных с ИГИЛ

Российские военные минуют гражданские дома, детские игрушки и тела убитых, что напоминает тактику боевиков ИГИЛ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США по делам Европы Майкл Тирре, передает Голос Америки.

Он отметил, что в настоящее время необходимо проверить около 160 тысяч квадратных километров территории Украины на наличие мин. Тирре заявил, что украинцы постоянно фиксируют, что захватчики целенаправленно минуют тела убитых, гражданские дома и даже детские игрушки.

"Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома", — заявил Тирре.

Также он добавил, что разминирование территории Украины станет самым большим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепи отказались уточнить, что сочтут полным выводом российских войск из Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в проведении переговоров, а хочет лишь получить время, чтобы подтянуть силы и перевооружить свою армию для нового нападения на Украину.

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