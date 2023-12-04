Через блокування кордону страждає не тільки Україна, а й сама Польща — посол

Зварич заявив про прагнення до мирного вирішення протесту і висловив занепокоєння поточною ситуацією.

Переговори з урядом Польщі тривають і дають певні результати у питанні розблокування кордону та знаходження компромісів.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Укрінформ.

Він зазначив, що переговори дають надію на припинення блокування кордону з боку протестувальників, оскільки створено вже багато пропозицій щодо врегулювання розбіжностей.

Крім того, Зварич заявив про прагнення до мирного вирішення протесту і висловив занепокоєння поточною ситуацією.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше припинити цей протест і зняти блокування на кордоні. Ми продовжуємо діалог із польським урядом, знаходячи спільні точки і готові йти на компроміси. Ми дуже сподіваємося, що пропозиції, які ми розробили спільно з польськими партнерами, будуть достатніми для врегулювання ситуації та припинення протесту", - сказав Зварич.

Дипломат зазначив, що кожен день блокади завдає великих збитків не лише українській економіці, а й бізнесу Польщі та інших країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні України та Польщі зупинив роботу ще один пункт пропуску.

Крім того, ми раніше інформували, що в Офісі президента повідомили, чи загрожує блокада кордону постачанню зброї.

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