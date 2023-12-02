Блокада кордону: у ДПСУ розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

На кордоні з Польщею триває блокада чотирьох пунктів пропуску: Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині-Медика". Наразі у чергах перебуває близько 2400 українських перевізників. Напередодні їх було близько 2100.

Про це під час телемарафону розповів представник ДПСУ Андрій Демченко.

З його слів, найбільше вантажівок скупчилося біля пунктів пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". Як приклад, каже прикордонник, раніше "Ягодин" пропускав за добу в обох напрямках 1200-1300 вантажівок, а зараз - 150.

"Ми фіксуємо, що певна кількість вантажівок за добу перетинає кордон як на виїзд із Польщі, так і польська сторона приймає певну кількість. Але тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, немає", - наголошує Демченко.

На кордоні зі Словаччиною також є черги. Наразі біля КПП перебуває близько 600 фур. За словами Демченка, за останню добу пункт "Вишнє-Німецьке-Ужгород" пропустив близько 320 машин в обох напрямках.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону з Польщею. Вже 1 грудня до блокування приєдналася ще одна країна – Словаччина.

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