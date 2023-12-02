Страйки на кордоні із Польщею: які пункти пропуску працюють та які черги

На кордоні Польщі та України триває блокада польськими протестувальниками чотирьох контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в етері телемарафону 2 грудня.

Демченко зазначив, що, за даними польської сторони, близько 2400 українських перевізників застрягли на кордоні з боку Польщі. Найбільше вантажівок скупчилося біля пунктів пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". Також заблоковані пропускні пункти "Ягодин" і "Краковець".

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"Ми фіксуємо, що певна кількість вантажівок за добу перетинає кордон як на виїзд із Польщі, так і польська сторона приймає певну кількість. Але тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, немає", — зазначив він.

Щодо ситуації на кордоні зі Словаччиною, за словами Демченка, за останню добу пункт "Вишнє Німецьке — Ужгород" пропустив близько 320 машин в обох напрямках. За його даними, близько 600 фур зараз стоїть у черзі на словацькому боці кордону.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада близько 13:30 польські перевізники розпочали акцію протесту на польсько-українському кордоні. Вони заблокували проїзд вантажному транспорту у пунктах пропуску "Корчова — Краківець", "Гребенне — Рава-Руська", "Дорогуськ — Ягодин".

Тоді організатори протесту заявили, що пропускатимуть лише по одній вантажівці на годину. Це спричинило величезні черги по обидва боки кордону. Протести на кордоні призупинили дуже багато процесів на українському ринку. Це, зокрема, гальмує і допомогу ЗСУ. Варто зазначити, що рух автобусів та легкового транспорту не заблокований.

У середньому один день простою через страйк на польсько-українських пунктах пропуску завдає одній українській компанії близько 1 млн грн втрат, підрахувала Європейська Бізнес-Асоціація. За оцінкою Федерації роботодавців, наразі економіка зазнала понад €400 млн збитків від блокування кордону.

Блокада загрожує Україні дефіцитом на імпортні товари та вже вплинула на внутрішній ринок. Зокрема, на українських заправках почав зникати автогаз, волонтери не можуть ввозити необхідне для фронту, бізнес – вивозити експорт.

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