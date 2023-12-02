Справа про штурм Капітолія: суд вирішив, що Трампа можна притягнути до відповідальності

Це було перше рішення суду США, яке підтверджує, що президенти можуть бути притягнуті до відповідальності, як і будь-які інші громадяни країни

Федеральний суддя відхилив прохання експрезидента США Дональда Трампа зняти з нього обвинувачення у втручанні у вибори на підставі "президентської недоторканності".

Про це повідомляє ВВС.

Адвокати Трампа стверджували, що його спроби змінити результати президентських виборів у 2020 році входили до його президентських обов’язків.

Проте суддя Таня Чуткан не знайшла правових підстав для того, щоб дійти висновку, що президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, коли більше не обіймає керівної посади.

"Якими б імунітетами не користувався чинний президент, у Сполучених Штатах може бути одночасно лише один глава виконавчої влади", – заявила Чуткан.

Суддя додала, що президентство Трампа "не наділило його божественним правом королів уникати кримінальної відповідальності".

Це було перше рішення суду США, яке підтверджує, що президенти можуть бути притягнуті до відповідальності, як і будь-які інші громадяни країни. Трамп став першим чинним або колишнім американським президентом, якого судять у кримінальній справі.

Як повідомлялося, у липні Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення колишньому президенту Дональду Трампу у справі щодо штурму Капітолія. Його обвинувачують за трьома пунктами.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників президента Дональда Трампа, який діє на той момент, зібралися біля Капітолію, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес припинив засідання. Понад 550 учасників заворушень було заарештовано після нападу, внаслідок якого загинули п'ятеро людей, у тому числі поліцейський. Після цього правоохоронні органи висунули офіційні обвинувачення понад 1,2 тис. учасників штурму.

Нагадаємо, раніше колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому сумарно загрожує 561 рік увʼязнення в рамках висунутих на його адресу звинувачень.

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