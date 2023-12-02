В Україні через снігопади пів тисячі населених пунктів не мають світла

Проблеми з електрикою виникли через негоду.
Через снігопади у західних областях країни сталися відключення світла. Без електрики залишилося 497 населених пунктів у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.
Наразі найскладніша ситуація на Львівщині, де знеструмлено 305 населених них – 184 частково. Всього близько 52 тис абонентів. Також на Прикарпатті без світла залишилося 72 населених пункти, а це понад 19 тис абонентів
У Тернопільській області електрики немає у 67 населених пунктів, серед яких – 9 знеструмлено частково. У Хмельницькій – повністю знеструмлено 50 населених пунктів - це 6,7 тис. споживачів.
Крім того, на Київщині з технічних причин без світла – 3 тис. споживачів. На Одещині через погодні умови залишаються знеструмленими 1,7 тис. абонентів.
Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими:
- Запорізька область – 63 населених пунктів;
- Сумська область – 56 населених пунктів;
- Харківська область – 16,7 тисячі абонентів;
- Херсонська область – 45 населених пунктів;
- Чернігівська область – 23 населених пункти.
Як повідомлялося "Укрзалізниця" повідомила про затримки низки потягів через сильну хуртовину на заході країни.
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