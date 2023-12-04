"Право полностью на стороне Украины": Кулеба прокомментировал блокаду границы с Польшей

По словам главы МИДа, нельзя делать отношения с соседями заложником своей внутренней политики.

Проблемы с блокадой польскими перевозчиками границы с Украиной можно решить, ведь выполнять нужно не требования внутренней политики, а законы, международные обязательства. А право – на стороне Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время телемарафона 4 декабря.

"Нельзя делать отношения с соседями заложником своей внутренней политики. Нельзя эту карту разыгрывать, потому что сосед — это сосед. Тем более, когда это сосед с которым ты вскоре воссоединишься в едином пространстве Европейского Союза. Сосед, защищающий тебя от того, чтобы на твоей границе стояли российские войска", — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что действовать нужно взвешенно, мудро и спокойно все пережить.

"Эти все проблемы можно решить, и я не сомневаюсь, что их можно будет решить. А выполнять нужно не требования внутренней политики, а законы, международные обязательства. Право полностью на стороне Украины. И право Европейского Союза, и соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", — добавил глава МИД.

Напомним, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что Украина технически готова к открытию новых полос для пустых транспортных средств в системе "Евчера".

Также наработан ряд мер, которые должны остановить протест польских блокировщиков границы.

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