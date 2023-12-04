Все мероприятия выполнены: Деркач сообщил о ситуации по разблокированию границы с Польшей

Деркач сообщил, что Украина технически готова к открытию новых полос для пустых транспортных средств в системе "Евчера".

Ряд мер, которые должны фактически удовлетворить протестующих Польши и остановить блокирование границы, наработан.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в эфире телемарафона 4 декабря.

По его словам, Украина выполнила меры по разблокированию границы с Польшей, о которых договаривались во время трехсторонних встреч.

"Согласно последним договоренностям с Еврокомиссией и польским правительством, мы наработали ряд мер, которые должны фактически удовлетворить протестующих и остановить протест. Фактически эти мероприятия все выполнены", — сообщил Деркач.

По его словам, по вопросу блокады границы с Польшей уже есть сдвиги, поскольку был открыт пункт пропуска "Угринов-Долгобычев".

Деркач сообщил, что Украина технически готова к открытию новых полос для пустых транспортных средств в системе "еЧерга", что было обещано ранее — это возможно только в случае открытия границы.

Также чиновник добавил, что обо всех принятых мерах Украина уже сообщила Польшу и Европейскую комиссию.

Напомним, Польша требует от ЕС возобновить разрешения, ограничивающие транзит для украинских перевозчиков.

Утром 4 декабря на границе с Польшей начали пропускать одну из категорий грузовиков. ГНСУ сообщили подробности относительно контрольно-пропускного пункта "Угринов – Долгобычев" во Львовской области и ситуации с пропуском пустых грузовиков.

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