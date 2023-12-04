Доклад от внешней разведки и работа мобильных огневых групп: главное из обращения Зеленского

Президент рассказал, что Ассамблея Международной морской организации приняла резолюцию по поддержке усилий Украины в Черном море.

Вечером, 4 декабря, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Атака дронов

Прежде президент отметил воинов мобильных огневых групп. По его словам, только за минувшую ночь во время очередного налета "Шахедов" удалось уничтожить 18 дронов — то есть большинство.

"И большинство из уничтоженных – результат именно мобильных огневых групп. Прошлой ночью хорошо отработали мобильные огневые группы в Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях", – сказал глава государства.

Также он отметил воинов Воздушных сил – летчиков, инженеров, зенитчиков и подразделения ПВО Сухопутных войск.

Ассамблея Международной морской организации приняла резолюцию в поддержку Украины

Сегодня Ассамблея Международной морской организации приняла резолюцию в поддержку украинских усилий в Черном море по возобновлению судоходства и работе нового "зернового коридора". Зеленский назвал это "важным результатом для Украины на международном уровне".

Президент напомнил, что этот экспортный коридор позволил перевезти более 7 миллионов тонн грузов.

"И это очень важно — это наша экономика. И не только работа портов и аграриев, но и многих других и смежных отраслей. Миллионы рабочих мест в Украине зависят от экспорта, который способно обеспечить наше государство", — пояснил он.

"Укрзализныця"

Зеленский сообщил, что только за один ноябрь "Укрзализныця" перевезла 14 миллионов тонн грузов. Это рекордный показатель за время начала полномасштабной войны.

"Фиксируем хорошую работу железной дороги на направлениях как экспортных, так и импортных, и во внутренних перевозках", – сказал он.

Разведка

Президент сегодня заслушал доклад руководителя внешней разведки Александра Литвиненко "относительно того, чего следует ожидать Украине, к чему готовиться".

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Зеленский: доклад от внешней разведки, рекорд "Укрзализныци" и работа сил ПВО