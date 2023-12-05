Єврокомісія розкритикувала польських блокувальників кордону з Україною

У Єврокомісії сподіваються, що країни-члени ЄС будуть серйозно ставитися до своїх обовʼязків.

Вимоги польських протестувальників, які заблокували кордони з Україною та вимагають повернути дозволи для українських водії, є неприйнятними.

Про це у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

Вона зазначила, що Єврокомісія вже запропонувала список з 13 заходів, які можна буде швидко реалізувати та вирішити "обґрунтовані занепокоєння, висловлені протестувальниками".

"Тому пінг-понг між Україною та Єврокомісією — це несправедливо. Тим часом люди страждають, а наш зовнішній кордон ЄС стає заручником. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, адже саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним", — наголосила вона.

Крім того, Велян заявила, що Єврокомісія буде захищати Угоду про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС.

"Ця угода погоджена Єврорадою, має чіткі рамки, обмежену лібералізацію, і якщо щось відбувається поза межами цієї угоди, то першочергова відповідальність за її вирішення лежить на національному органі влади", — сказала посадовиця.

Вона додала, що у Єврокомісії сподіваються, що країни-члени Євросоюзу будуть серйозно ставитися до своїх обовʼязків.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що проблеми із блокуванням польськими перевізниками кордону з Україною можна вирішити, адже виконувати треба не вимоги внутрішньої політики, а закони, міжнародні зобов'язання.

Крім того, ми раніше інформували, що на кордоні з Польщею почали пропускати одну з категорій вантажівок.

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