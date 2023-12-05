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ХАМАС атакував ізраїльську базу, де, ймовірно, зберігається ядерна зброя

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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ХАМАС атакував ізраїльську базу, де, ймовірно, зберігається ядерна зброя

Війна на Близькому Сході / Фото: Associated Press

Наразі не відомо, чи знали бойовики ХАМАС під час атаки про те, що може зберігатись на цьому обʼєкті.

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, випустили ракету, яка влучила у військову базу, де, ймовірно, зберігається ядерна зброя.

Про це пише видання The New York Times.

У повідомленні вказується, що ракета була випущена по військовій базі "Сдот-Міха", що за 42 кілометри від Єрусалиму.

Директор проекту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен припустив, що. В цьому районі може зберігатись від 25 до 50 ядерних пускових установок "Єрихон".

"Ці боєголовки, швидше за все, зберігаються в окремому місці подалі від бази, тому вони не перебували під загрозою під час атаки", - сказав Крістенсен.

Повідомляється, що самі ракети не були пошкоджені, проте на прилеглій території зайнялась пожежа.

Журналісти видання стверджують, що це перший подібний випадок і наразі не відомо, чи знали бойовики ХАМАС про те, що може зберігатись на цьому обʼєкті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльська армія почала операцію на півдні Сектора Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що ЦАХАЛ знищив будівлі Мін'юсту і Верховного суду в Секторі Гази.

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Дата публікації
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