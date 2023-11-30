Игнат прокомментировал падение российского "Шахеда" в Крыму

В падении дрона нет ничего удивительного.

Во временно аннексированном Крыму упал российский беспилотник, который оккупанты запускали по югу Украины. Впрочем, такое "приземление" не является чем-то странным.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сильный ветер или ураган может повлиять на работу любых летательных аппаратов. В частности, и БПЛА.

"Здесь ничего удивительного нет. Все что угодно могло произойти. Это техника, падает. Самолеты падают, вертолеты падают и беспилотники соответственно падают. Любая ошибка, техническая неисправность могла помешать. В частности, и погодные условия могли помешать", — сказал Игнат.

Представитель ПС объяснил, что слишком сильный шквальный ветер или ураган будет влиять на работу любых летательных аппаратов.

Как сообщалось, в Крыму упал "Шахед", который россияне запустили по Украине. Отмечается, что "Shahed-131/136" не долетел из-за штормовой погоды.

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