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На левобережье Херсонщины ВСУ уничтожили вражеский "Солнцепек" (видео)

На левобережье Херсонщины ВСУ уничтожили вражеский "Солнцепек" (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1206
Время на прочтение
1 мин
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На левобережье Херсонщины ВСУ уничтожили вражеский "Солнцепек" (видео)

Российский "Солнцепек"/Скриншот

Ермак отметил, что "движение продолжается".

Силы обороны Украины нанесли точный удар и уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" на Херсонщине.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Сети.

Ермак опубликовал видео, как ВСУ попадают и уничтожают российский "Солнцепек" в районе села Крынки.

"Крынки, левый берег Херсонщины. Наши воины уничтожают российский "Солнцепек". Движение продолжается. Слава Украине", – говорится в короткой подписи к ролику.

ВСУ показали, как уничтожили "Солнцепек" оккупантов на левом берегу Херсонщины

ВСУ показали, как уничтожили "Солнцепек" оккупантов на левом берегу Херсонщины

Заметим, по оценкам Института изучения войны, Силы обороны Украины продвинулись на левобережье Херсонщины возле Крынок и перебрасывают туда свои штурмовые группы.

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Дата публикации
Просмотры
1206
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