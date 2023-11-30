На левобережье Херсонщины ВСУ уничтожили вражеский "Солнцепек" (видео)

Ермак отметил, что "движение продолжается".
Силы обороны Украины нанесли точный удар и уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" на Херсонщине.
Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Сети.
Ермак опубликовал видео, как ВСУ попадают и уничтожают российский "Солнцепек" в районе села Крынки.
"Крынки, левый берег Херсонщины. Наши воины уничтожают российский "Солнцепек". Движение продолжается. Слава Украине", – говорится в короткой подписи к ролику.
Заметим, по оценкам Института изучения войны, Силы обороны Украины продвинулись на левобережье Херсонщины возле Крынок и перебрасывают туда свои штурмовые группы.
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