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В Крыму упал "Шахед", который россияне запустили по Украине – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
807
Время на прочтение
1 мин
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В Крыму упал "Шахед", который россияне запустили по Украине – видео

Дрон-камикадзе, упавший в Крыму/Фото: скриншот

Дрон-камикадзе не долетел до цели из-за погодных условий.

Во временно оккупированном Крыму упал российский дрон-камикадзе "Шахед", который россияне запускали по югу Украины.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Вражеский беспилотник типа Shahed-131/136 не долетел из-за штормовой погоды.

"Даже непогода нам подыгрывает... против оккупантов. Отправленное зло вернулось к злодеям", — говорится в сообщении.

Напомним, Юрий Игнат объяснил, как непогода и минусовая температура повлияют на возможности России запускать по Украине "Шахеды".

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Дата публикации
Просмотры
807
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