В Крыму упал "Шахед", который россияне запустили по Украине – видео

Дрон-камикадзе не долетел до цели из-за погодных условий.
Во временно оккупированном Крыму упал российский дрон-камикадзе "Шахед", который россияне запускали по югу Украины.
Об этом сообщили Силы обороны юга.
Вражеский беспилотник типа Shahed-131/136 не долетел из-за штормовой погоды.
"Даже непогода нам подыгрывает... против оккупантов. Отправленное зло вернулось к злодеям", — говорится в сообщении.
Напомним, Юрий Игнат объяснил, как непогода и минусовая температура повлияют на возможности России запускать по Украине "Шахеды".
Читайте также:
- Оккупанты в течение зимы хотят вывезти в Москву 10 тысяч детей из ВОТ – какая причина
- РФ атакует Украину авиабомбой весом 500 кг: разведка предупредила об опасности
- Воздушные силы призывают не говорить, что РФ накопила "невероятное количество" ракет: почему