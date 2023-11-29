В Крыму упал "Шахед", который россияне запустили по Украине – видео

Дрон-камикадзе не долетел до цели из-за погодных условий.

Во временно оккупированном Крыму упал российский дрон-камикадзе "Шахед", который россияне запускали по югу Украины.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Вражеский беспилотник типа Shahed-131/136 не долетел из-за штормовой погоды.

"Даже непогода нам подыгрывает... против оккупантов. Отправленное зло вернулось к злодеям", — говорится в сообщении.

Напомним, Юрий Игнат объяснил, как непогода и минусовая температура повлияют на возможности России запускать по Украине "Шахеды".

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