У Криму впав "Шахед", який росіяни запустили по Україні – відео

Дрон-камікадзе не долетів до цілі через погодні умови.
У тимчасово окупованому Криму впав російський дрон-камікадзе "Шахед", який росіяни запускали по півдню України.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Ворожий безпілотник типу Shahed-131/136 не долетів через штормову погоду.
"Навіть негода нам підіграє... проти окупантів. Відправлене зло повернулося до злодіїв", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Юрій Ігнат пояснив, як негода та мінусова температура вплине на можливості Росія запускати по Україні "Шахеди".
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