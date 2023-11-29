У Криму впав "Шахед", який росіяни запустили по Україні – відео

Дрон-камікадзе не долетів до цілі через погодні умови.

У тимчасово окупованому Криму впав російський дрон-камікадзе "Шахед", який росіяни запускали по півдню України.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Ворожий безпілотник типу Shahed-131/136 не долетів через штормову погоду.

"Навіть негода нам підіграє... проти окупантів. Відправлене зло повернулося до злодіїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Юрій Ігнат пояснив, як негода та мінусова температура вплине на можливості Росія запускати по Україні "Шахеди".

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