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У Криму впав "Шахед", який росіяни запустили по Україні – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
866
Час на прочитання
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У Криму впав "Шахед", який росіяни запустили по Україні – відео

Дрон-камікадзе, який впав у Криму / Фото: скриншот

Дрон-камікадзе не долетів до цілі через погодні умови.

У тимчасово окупованому Криму впав російський дрон-камікадзе "Шахед", який росіяни запускали по півдню України.

Про це повідомили Сили оборони півдня. 

Ворожий безпілотник типу Shahed-131/136 не долетів через штормову погоду.

"Навіть негода нам підіграє... проти окупантів. Відправлене зло повернулося до злодіїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Юрій Ігнат пояснив, як негода та мінусова температура вплине на можливості Росія запускати по Україні "Шахеди".

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
866
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