"Слон у кімнаті": Кулеба відкинув тезу про втому від України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув тезу про те, що нібито європейських столицях стомилися від війни в Україні. Він несправедливою фразу "слон у кімнаті", якою описують незручне питання.

Про це дипломат сказав на пресконференції в Брюсселі разом із топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, пише "Європейська правда"

"Я думаю, що ця ідіома несправедлива щодо слонів. Слони дуже мудрі тварини, дуже співчутливі, дуже енергійні. І якщо ви є членом стада, вони завжди захищають один одного, незалежно від того, в якому вони стані", - відповів Кулеба на запитання журналістки про "слона в кімнаті".

Міністр уточнив, що він не відчуває тиску на Україну з тим, аби вона почала переговори з Росією.

"По-перше, всі правильні й хороші слони перебувають на нашому боці, а по-друге, ми є членами стада. А це означає, що слони будуть захищати нас настільки сильно, наскільки ми будемо робити свій внесок у їхній захист", – додав він.

Нагадаємо, Кулеба зробив різку заяву в НАТО про територіальні поступки Росії. За його словами, країна рішуче налаштована на відновлення контролю над своїми кордонами у межах 1991 року, і не піде на жодні компроміси з Росією.

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