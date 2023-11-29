Кулеба зробив різку заяву в НАТО про територіальні поступки Росії

Міністр не заперечив факт, що Україна чує ідеї про "поступки" і "домовленості з Росією".

Україна рішуче налаштована на відновлення контролю над своїми кордонами у межах 1991 року, і не піде на жодні компроміси з Росією.

Про це голова МЗС Дмитро Кулеба заявив у штаб-квартирі Альянсу 29 листопада перед початком першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ, пише "Європейська правда".

"Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною і ніщо нас не зупинить (у її втіленні – ред.)", – наголосив Кулеба.

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Він не заперечив інформацію про те, що Україна чує ідеї про "поступки" і "домовленості з Росією". Водночас міністр категорично відкинув таку можливість і дав жорстку відповідь на такі пропозиції.

"Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – віддати комусь частину своєї території, своїх людей. Нехай вони це зроблять, і ми побачимо, чи можна про це говорити", – сказав Кулеба.

Він також коротко відповів на запитання про нібито тупикову ситуацію на фронті: "Немає глухого кута".

Очільник МЗС вкотре закликав США та інші держави НАТО допомогти в озброєнні України.

"Найкращий шлях уникнути участі ваших солдатів у бойових діях – це допомогти тим, хто веде війну. Ви даєте зброю – ми б’ємося, це чесна домовленість", – зазначив міністр.

Нагадаємо, в середині листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджував, що західні партери України не тиснуть на неї щодо проведення переговорів з РФ, і не буде жодного "Мінська-3". Єрмак також запевнив, що не розглядається варіант вступу України до НАТО в обмін на відмову від звільнення окупованих територій військовим шляхом.

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