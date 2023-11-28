У Зеленського назвали, як вирішити "проблему РФ"

Подоляк наголосив на інформаційному ігноруванні, потужних технологічних рішеннях та санкціях.

Фундаментально розв’язати "проблему РФ" та "обнулити" її вплив на глобальні правила дозволить лише асиметричний, технологічний тип контрвійни.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Мережі.

"Лише асиметричний, технологічний тип контр/війни дасть змогу фундаментально розв’язати "проблему Рф" й остаточно обнулити її вплив на глобальні правила", – наголосив радник голови ОП.

Він уточнив, що перш за все необхідне інформаційне ігнорування Росії. Слід надавати менше уваги словам країни-агресорки, особливо проросійському інформаційному лобі на зовнішніх ринках.

"Усі інформаційні ініціативи Рф спрямовані лише на заморожування війни в Україні та масштабування інших конфліктів..." – зазначив Подоляк.

По-друге, за його словами, обов’язкові потужні технологічні рішення: "Спільні інвестиції. Збільшення кількості та розширення опцій вибору. Дрони, РЕБи, ракети..."

"По/третє, гнучкі санкції та превентивна замісна робота щодо третіх країн/приватних компаній, які дають Рф змогу досі уникати санкцій та отримувати ресурс для нескінченного прихованого рекрутингу "живої сили" й "мілітарної" економіки…" – резюмував радник голови президентського офісу.

До слова, аналітики The Telegraph написали матеріал про те, як Захід може дестабілізувати режим президента РФ Володимира Путіна. Маючи на увазі президентські вибори в РФ 2024 року, автори статті зазначили, що немає жодної причини, чому Захід повинен дозволити Путіну просто отримати ще одну перемогу "в сумній пародії на демократію, в якій він головує".

Читайте також: