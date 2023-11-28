У Зеленского назвали, как решить "проблему РФ"

Фундаментально решить "проблему РФ" и "обнулить" ее влияние на глобальные правила позволит только асимметричный, технологический тип контрвойны.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Сети.

"Лишь асимметричный, технологический тип контр/войны позволит фундаментально решить "проблему России" и окончательно обнулить ее влияние на глобальные правила", — подчеркнул советник главы ОП.

Он уточнил, что прежде всего необходимо информационное игнорирование России. Следует уделять меньше внимания словам страны-агрессора, особенно пророссийскому информационному лобби на внешних рынках.

"Все информационные инициативы России направлены только на замораживание войны в Украине и масштабирование других конфликтов..." – отметил Подоляк.

Во-вторых, по его словам, обязательны мощные технологические решения: "Общие инвестиции. Увеличение количества и расширение опций выбора. Дроны, РЭБы, ракеты..."

"В/третьих, гибкие санкции и превентивная заместительная работа в отношении третьих стран/частных компаний, которые позволяют России до сих пор избегать санкций и получать ресурс для бесконечного скрытого рекрутинга "живой силы" и "милитарной" экономики…" – резюмировал советник главы президентского офиса.

К слову, аналитики The Telegraph написали материал о том, как Запад может дестабилизировать режим президента РФ Владимира Путина. Имея в виду президентские выборы в РФ в 2024 году, авторы статьи отметили, что нет ни одной причины, почему Запад должен позволить Путину просто одержать еще одну победу "в печальной пародии на демократию, в которой он председательствует".

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